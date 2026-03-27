AB'den Neçirvan Barzani'ye: Kürdistan Bölgesi ile aynı acıyı paylaşıyoruz

Avrupa Birliği (AB) Ofisi, AB ülkelerinin konsolosları ve temsilcilerinin, Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani'ye ve saldırıda şehit düşen altı Peşmerge'nin ailelerine en derin taziyelerini iletti.

Kürdistan Bölgesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Neçirvan Barzani, AB Ofisi ve Kürdistan Bölgesi'ndeki AB ülkelerinin konsolos ve temsilcilerinden ortak bir mesaj aldı.

Mesajda, Soran'da düzenlenen füze saldırısında şehit düşen altı Peşmerge'nin ailelerine derin taziyelerin iletildiği kaydedildi.

AB Ofisi, AB ülkelerinin konsolos ve temsilcileri, Neçirvan Barzani'ye şehit Peşergeler için derin taziyelerini iletti ve yaralılara acil şifalar diledi.

Başbakan Mesrur Barzani ve Başbakan Yardımcısı Kubad Talabani'ye gönderilen mesajın bölümünde, son haftalarda Kürdistan Bölgesi'ne yönelik saldırılardan duyulan derin endişe de dile getirildi.

Mesajın sonunda, AB'nin Kürdistan Bölgesi ile aynı duygu ve acıyı paylaştığı ifade edilerek, bölgedeki barış ve istikrara destekleği vurgulandı.