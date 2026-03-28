İran, Bahreyn'deki bir petrol rafinerisini vurdu

2 saat önce

İran tarafından düzenlenen füze saldırısı, Bahreyn’deki bir rafineri kompleksinde büyük bir yangına neden oldu.

Reuters haber ajansının 28 Mart 2026 Cumartesi günü aktardığı bilgilere göre Bahreyn’in Riffa bölgesinde bulunan Bapco rafineri kompleksinde, İran’ın füze saldırısı sonucu devasa bir yangın çıktı.

Ajans, yangının doğrudan bu sanayi tesisini hedef alan saldırı nedeniyle başladığını belirtti.

Rafinerideki can veya mal kaybına ilişkin henüz kesin bir bilanço açıklanmazken, Bahreyn İçişleri Bakanı Raşid bin Abdullah Al Halife, sivil savunma ekiplerinin yangını söndürerek durumu kontrol altına aldığını bildirdi.

Bu sıcak gelişme, İran savaşının başlamasından bu yana bölgedeki stratejik ve ekonomik tesislerin Devrim Muhafızları Ordusunun sistematik saldırılarına maruz kaldığı bir dönemde gerçekleşti.

Bahreyn ile İran arasındaki gerginlik köklü bir geçmişe dayanıyor ve son yıllarda bu sürtüşme iyice tırmanmış durumda. Manama yönetimi, Tahran’ı ülke güvenliğini bozmak amacıyla silahlı grupları desteklemekle suçluyor.

Hedef alınan Bapco rafinerisi, Bahreyn’in en önemli ekonomik kalelerinden biri olup günlük 250 bin varilden fazla petrol işleme kapasitesiyle ülkenin temel gelir kaynağını oluşturuyor.