Yemen'deki Husiler: İsrail'e çok sayıda füze fırlatarak savaşa dahil olduk

Yemen'deki Husilerin Sözcüsü Yahya Seri, İran ve bölgedeki diğer ülkelere destek amacıyla İsrail hedeflerine yönelik gerçekleştirdikleri ilk füze saldırısının sorumluluğunu üstlendi ve operasyonların devam edeceği tehdidinde bulundu.

Yahya Seri, 28 Mart 2026 Cumartesi günü yaptığı açıklamada,kuvvetlerinin, İsrail'in güneyindeki hassas askeri hedeflere yönelik çok sayıda balistik füze ile ilk askeri operasyonunu gerçekleştirdiğini duyurdu.

Sözcü Seri, bu saldırının; bölgedeki gerilim ve saldırılar karşısında İran, Lübnan, Irak ve Filistin'i desteklemek amacıyla daha önce aldıkları "doğrudan askeri müdahale" kararının bir uygulaması olduğunu belirtti.

Operasyonun, İran ve Lübnan Hizbullahı'nın saldırılarıyla eş zamanlı yapıldığını ve hedeflerin başarıyla vurulduğunu dile getiren Yahya Seri, İsrail'in bölgedeki tüm cephelere yönelik saldırılarını durdurana ve ilan edilen amaçlarına ulaşana kadar eylemlerinin süreceğini de sözlerine ekledi.