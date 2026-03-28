İran’da eğitim sektörü savaşın gölgesinde: 252 öğrenci ve öğretmen öldü

3 saat önce

İran’ın ABD ve İsrail ile devam eden savaşı nedeniyle eğitim sektörü büyük insani ve maddi zarara uğradı; şu ana kadar yüzlerce öğrenci ve öğretmen saldırıların kurbanı oldu.

İran Eğitim Bakanlığı Halkla İlişkiler ve Medya Başkanı Hüseyin Sadıki, paylaştığı son verilerde, "Saldırıların başlangıcından bu yana 252 öğrenci ve öğretmen hayatını kaybetti". açıklamasında bulundu.

Sadıki ayrıca, eğitim camiası içerisinde 184 kişinin de yaralandığını belirtti.

Öte yandan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, video konferans yöntemiyle katıldığı Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi toplantısında yıkımın boyutlarına dikkat çekti.

Bakan Arakçi, ABD ve İsrail’in İran topraklarına yönelik saldırıları sonucunda ülke genelinde 600’den fazla okulun hasar gördüğünü duyurdu.

Bu askeri çatışmalar nedeniyle hayatını kaybeden veya yaralanan toplam öğrenci sayısının bin kişiyi aştığını vurgulayan İran Dışişleri Bakanı, savaşın sivil yaşam ve eğitim süreci üzerindeki ağır etkilerine işaret etti.