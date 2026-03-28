Trump’tan Neçirvan Barzani’ye Newroz tebriği: “Newroz Piroz”

ABD Başkanı Donald Trump’ın Newroz Bayramı vesilesiyle Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani’ye bir tebrik mektubu gönderdiği bildirildi.

Kürdistan Bölgesi Başkanlığı, ABD Başkanı Trump’ın, Neçirvan Barzani’ye bir tebrik mektubu gönderdiğini ve Newroz Bayramını kutladığını belirtti.

Açıklamaya göre Trump, Neçirvan Barzani’ye en içten kutlamalarını ilettiği mektubunda şu ifadelere yer verdi:

“Newroz, baharın gelişinin kutlanması olmasının yanı sıra, ışığın karanlığa karşı kazandığı ebedi zaferin de bir temsilidir. Bu köklü bayram, yeni başlangıçların gücünü her yıl yeniden hatırlatan bir simgedir.”

Trump mesajının devamında, “Tanrı’dan bu Newroz’un barış değerlerini ve insan onurunu güçlendirmesini, yeni yılın hayır ve mutluluk getirmesini diliyorum.” dedi.

ABD Başkanı mektubunda Newroz’u kutlayan herkesi tebrik ederken, mesajının sonuna Kürtçe olarak “Newroz Piroz” (Newroz kutlu olsun) notunu düştü.