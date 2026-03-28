Bakırhan: İmralı’da Öcalan için yeni bir yapı inşa edildi

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Başkanı Tuncer Bakırhan, İmralı Adası'nda Abdullah Öcalan için yeni bir yapı inşa edildiğini belirterek, yakın gelecekte bu konuda yeni gelişmelerin yaşanacağını söyledi.

DEM Parti Eş Başkanı Bakırhan, Medya Haber TV yayınında yeni çözüm sürecine dair açıklamalarda bulunarak, İmralı’da yeni bir bina yapıldığına dair haberleri doğruladı.

Bakırhan, Abdullah Öcalan'ın halihazırda tutulduğu cezaevinin yerine yeni bir yapının inşa edildiğini ve PKK liderinin buraya nakledilebileceğini ifade etti.

Açıklamasında yapının mimari tarzına dikkat çeken Bakırhan, "İnşa edilen yer bir ev ya da özel bir bina niteliğinde, ancak henüz resmi bir isim verilmiş değil." dedi.

DEM Parti Eş Başkanı ayrıca, söz konusu yer için artık "İmralı Cezaevi" yerine farklı bir ismin kullanılması gerektiğini vurguladı ve yakın zamanda bu hususta yeni gelişmelerin beklendiğini dile getirdi.

Tuncer Bakırhan’ın bu açıklamaları, ülke basınında Abdullah Öcalan için İmralı’da özel bir konut inşa edildiğine dair haberlerin yayılmasının ardından geldi.

1999 yılından bu yana İmralı Adası'nda tutuklu bulunan Abdullah Öcalan hakkında, son dönemde Türkiye siyasetinde serbest bırakılması veya tutukluluk koşullarının iyileştirilmesi yönündeki tartışmalar yeniden yoğunlaşmıştı.