Başbakan Barzani'den Neçirvan Barzani'nin evine yönelik saldırıya sert kınama

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, Neçirvan Barzani'nin evine yönelik saldırıyı şiddetle kınadı.

Mesrur Barzani, 28 Mart 2026 Cumartesi günü, Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani'nin evine yapılan saldırıyla ilgili bir mesaj yayımladı.

Mesajında, Kürdistan Bölgesi Başkanı'nın Duhok'takş evine yapılan "korkakça" insansız hava aracı (İHA) saldırısını şiddetle kınadığını kaydeden Mesrur Barzani, federal hükümete bir kez daha sorumluluk alması, kanunları aşan faillerin adalete teslim etmesi ve bu grupların terör saldırılarına son vermesi çağrısında bulundu.

Başbakan Barzani ayrıca uluslararası toplumdan ve dost ülkelerden Kürdistan Bölgesi'ne vatandaşlarını ve çıkarlarını korumak için yardımcı olmalarını talep etti.

Mesrur Barzani, teröristlerle mücadele etme haklarının saklı olduğunu ve Kürdistan Bölgesi'ni korumak için gerekli tüm adımların atılacağının altını çizdi.