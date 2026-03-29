Başkan Barzani: Saldırılara karşı ciddi ve kararlı bir çözüm bulunmalıdır

Başkan Barzani'den Bağdat'a mesaj: Ya bu yasa dışı grulara engel olamadıklarını itiraf etsinler ya da Kürdistan Bölgesi'ni korumak için harekete geçsinler"

Başkan Mesud Barzani, Irak yetkililerine ve uluslararası topluma gönderdiği mesajda, Kürdistan Bölgesi'ne yönelik sürekli saldırıları "açık bir savaş ilanı, büyük bir zulüm ve haksızlık" olarak nitelendirdi.

Başkan Barzani, 29 Mart 2026 Pazar günü, Kürdistan Bölgesi'ne yönelik son saldırılarla ilgili bir yazılı açıklama yayımladı.

Kürdistan Bölgesi'nin, hiçbir zaman bölgedeki sorunların, gerilimlerin ve çatışmaların parçası olmadığını yineleyen Mesud Barzani açıklamasında, "Bazı kişilerin odak noktası Kürdistan Bölgesi'ne karşı çıkmak ve sürekli olarak bölgeye ve Peşmerge'ye haksız yere saldırmak, Kürt halkının yaşamı ve istikrarı için tehdit oluşturmaktır." ifadelerini kullandı.

Kendi ofisinin de 5 kez hedef alındığını açıklayan Başkan Barzani, "Savaş başladığından beri, Kürdistan Bölgesi'ne ve Peşmerge karargahına 450'den fazla insansız hava aracı (İHA) ve füze saldırısı düzenlendi. onlarca kez saldırdı düzenlendi. Aynı dönemde ofisimize beş kez saldırı yapıldı, ancak halk içinde bir endişe ve öfke oluşmasın diye bugüne kadar sessiz kaldık." dedi.

Dün Kürdistan Bölgesi Neçirvan Barzani'nin Duhok'taki evine de saldırı düzenlendiği hatırlatan Mesud Barzani, "Mesele kimsenin evi ya da karargahı değil. Kürdistan'daki her yer ve her Kürt evi bizim için değerlidir." diyerek, Kürdistan Bölgesi'ne yönelik sürekli saldırıları "açık bir savaş ilanı, büyük bir zulüm ve haksızlık" olarak nitelendirdi.

Bu tür saldırılara ciddi ve kararlı çözümler bulunması gerektiğini vurgulayan Mesud Barzani, mesajının devamında şu sözlere yer verdi:

"Aslında bu durum kınama, telefon görüşmeleri, mektuplar veya kurulan komisyonlarla çözülmez. Irak yetkilileri ya bu yasa dışı grulara engel olamadıklarını itiraf etsinler ya da Kürdistan Bölgesi'ni korumak için harekete geçsinler."

Başkan Barzani, Kürdistan halkının barışçıl mesajını ve meşru davasını çelik gibi bir iradeyle savunacağını ve hiçbir tehdidin, saldırının veya düşmanın bu iradeyi kıramadığını vurguladı.