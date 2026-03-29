Devrim Muhafızları: Neçirvan Barzani'nin evine yapılan saldırısı bir terör eylemidir

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani'ye yönelik insansız hava aracı (İHA) saldırısını "terör eylemi" olarak nitelendirdi ve Tahran'ın komşularının güvenliğini korumaya hazır olduğunu açıkladı.

Devrim Muhafızları, 28 Mart 2026 Cumartesi günü, yaptığı açıklamada, Neçirvan Barzani'nin Duhok'taki evine yapılan İHA saldırısını şiddetle kınadı.

Saldırıyı "terör eylemi" olarak nitelendiren Devrim Muhafızları açıklamasında, bu terör eylemlerinin, Kürdistan Bölgesi ile komşu ülkeler arasındaki barışı, istikrarı ve bölgesel iş birliğini baltalamaya yönelik "düşmanların dürüst olmayan girişimlerinin" bir işareti olduğunu belirtti.

Devrim Muhafızları, saldırıyı kınadıklarını yineleyerek, tehditleri önlemek için bölgede güvenlik iş birliğini güçlendirerek ve "kolektif bir savunma kalkanı" kurarak komşu ülkelerin güvenliğini savunmaya hazır olduklarını ifade etti.