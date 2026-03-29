KDP, Neçirvan Barzani'nin evine yapılan saldırıyı kınadı

Kürdistan Demokratik Partisi (KDP) Siyasi Bürosu, Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani'nin Duhok'taki evine yapılan saldırıyı şiddetle kınadı.

KDP Siyasi Bürosu, 28 Mart 2026 Cumartesi günü, yaptığı açıklamada, saldırılardan duyduğu derin endişeyi dile getirerek, şunları kaydetti:

"Yasa dışı silahlı grupların bu haksız saldırılarını büyük endişeyle karşılıyor ve kınıyoruz."

Irak Hükümetini ve uluslararası toplumu ciddi bir tavır almaya ve çabalarını yoğunlaştırmaya çağıran KDP Siyasi Bürosu, Kürdistan Bölgesi'nin egemenliği ihlal edilmemesi ve vatandaşların güvenlik ve huzurunun korunması gerektiğini vurguladı.

Kürdistan Bölgesi'nin direnişinin vurgulandığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kürdistan halkının Kürdistan Bölgesi'nde ilerleme, birlikte yaşama ve istikrar iradesi, bu korkak terör eylemlerine baltalanamayacak kadar güçlüdür."