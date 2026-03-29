BAE: Kürdistan Bölgesi'ne olan desteğimizi yineliyoruz

2 saat önce

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan, Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani'nin Duhok'taki evine yapılan insansız hava aracı (İHA) saldırısını şiddetle kınadı.

BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, bugün (29 Mart 2026 Pazar) Neçirvan Barzani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Kürdistan Bölgesi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan, Neçirvan Barzani'nin Duhok'taki evine yapılan İHA saldırısını şiddetle kınadı ve ülkesinin Irak ve Kürdistan Bölgesi'ne olan desteğini yinleyerek, güvenlik ve istikrarın korunmasına yönelik çabalarının önemini vurguladı.

Neçirvan Barzani ise Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan'a telefon ve BAE'nin Kürdistan Bölgesi ve Irak'a olan sürekli desteği için teşekkür etti.

Görüşmede ayrıca bölgedeki son gelişmeler ve savaşın sonuçları ele alındı ve barış ve istikrarı pekiştirmek için yapılan çabaların önemine dikkat çekildi.

Öte yandan BAE Dışişleri Bakanlığı da Neçirvan Barzani'nin evine yapılan saldırıyı kınadı.

Bakanlığın açıklamasında, "BAE, saldırıyı en güçlü şekilde kınamakta ve bu saldırıda duyduğu endişeyi dile getirmektedir." denildi.

BAE Dışişleri Bakanlığı, bu durum karşısında Neçirvan Barzani ve ailesine, Irak ve Kürdistan Bölgesi hükümetlerine dayanışmasını ifade etti.

Açıklamada, "BAE, güvenlik ve istikrarı baltalamayı amaçlayan her türlü şiddeti şiddetle reddetmektedir." ifadelerine yer verildi.