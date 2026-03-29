Reuters: Orta Doğu'da savaşın bilançosu 5 bini geçti

ABD-İsrail’in İran’a yönelik devam eden saldırıları ve İran’ın misillemesiyle devam eden savaşta her geçen saat bilanço ağırlaşıyor.

28 Şubat’ta ABD ve İsrail’in, nükleer müzakereler sürerken İran ’a yönelik başlattığı saldırılarla başlayan savaşın üzerinden bir ay geçti.

Reuters'in İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı'na (HRANA) dayandırdığı haberinde, bugün (23 Mart 2026 Pazartesi) 28 Şubat'tan bu yana Orta Doğu'da 5 binden fazla insanın hayatını kaybettiğini belirtti.

HRNA'nın raporuna göre 28 Şubat'tan bu yana İran ve Körfez ülkelerinde binlerce insan öldü ve on binlerce kişi de yaralandı.

İran'da 1551'i sivil ve 236'sı çocuk olmak üzere 3461 kişi hayatını kaybetti. Kızılhaç ve Kızılay kuruluşları ise bombardımanlar nedeniyle en az 20 bin İranlının yaralandığını kaydetti.

2 Mart'tan bu yana yoğun bombardımanın yaşandığı Lübnan'da ise 124'ü çocuk olmak üzere 1189 kişi hayatını kaybetti. Irak'ta ise toplam ölü sayısı 100'e ulaştı.

ABD ordusu ise Irak'taki bir uçak kazasında altı, operasyonlarda ise yedi olmak üzere toplam 13 askerin öldüğünü açıkladı. Suudi Arabistan'daki Prens Sultan Hava Üssü'ne düzenlenen saldırıda ise 12 ABD askeri de yaralandı. Fransa da Kürdistan Bölgesi'nde bir insansız hava aracı (İHA) saldırısında bir askerin öldüğünü ve altısının yaralandığını doğruladı.

Körfez ve bölge ülkeleri:

Savaş bölgedeki diğer ülkelere de yayıldı ve ölü sayısı şu şekilde:

BAE: 8'i sivil ve 2'si asker olmak üzere 10 can kaybı vakası

Katar: Helikopter kazasında 7 ölü, 4 Katarlı, 1 Türk ve 2 teknisyen

Kuveyt: 6 ölü

Suriye: 4 ölü

Umman: 3 ölü

Suudi Arabistan: 2 ölü

Bahreyn: 3 ölü

28 Mart 2026'ta derlenen bu rakamlar, ateşkes için yapılan diplomatik çabaların henüz nihai bir sonuca ulaşamaması ve bölgenin daha fazla kayıp olasılığıyla karşı karşıya kalması nedeniyle, çatışmanın kapsamının tehlikeli bir şekilde genişlediğini göstermektedir.