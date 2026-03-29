PWK, Kürdistan Bölgesi Başkanı'nın evine yapılan saldırıyı kınadı

Kürdistan Yurtseverler Partisi (PWK) Basın Ofisi, Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani'n,n evine yapılan saldırıyı kınadı.

PWK Basın Ofisi, yaptığı açıkalamda, Neçirvan Barzani'nin Duhok'taki evine saldırıya tepki gösterdi.

Kürdistan Bölgesi Başkanı'nın evine yapılan Saldırının kınadığı açıklamada, "Bu saldırı, Kürdistan Bölgesi’nin meşru iradesine ve Güney Kürdistan halkına yöneltilmiş bir saldırıdır." denildi.

6 Peşmerge'nin şehit olduğu, 30'unun da yaralandığı saldırının ardından bu sefer Kürdistan Bölgesi Başkanı'nın Duhok’taki evine düzenlenen bu saldırının, "Kürdistan Bölgesi’ne tahamülsüzlüğün, Kürt milletine düşmanlığın göstergesi" olduğu belirtilen açıklamada, "İran'ın ve ona bağlı Irak’taki terörist grupların, Kürdistan düşmanı güçlerin, Güney Kürdistan’a yönelik tüm saldırılarını kınıyoruz." ifadesi kullanıldı

Birleşmiş Milletler’i (BM) ve Irak Hükümetini, Kürdistan Bölgesi'ne yönelik gerçekleştirilen saldırılara son verilmesi için etkili tutum almaya çağıran PWK, "Hiçbir saldırı ve güç, Güney Kürdistan halkımızın ve tüm dünya Kürtlerinin tarihsel, ulusal kazanımı olan Kürdistan Bölgesi’nin özgürlük ve bağımsızlık yürüyüşüne engel olamayacaktır." dedi.