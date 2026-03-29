Ürdün ve İngiltere'den Kürdistan Bölgesi Başkanı'nın evini hedef alan saldırıya kınama

Ürdün ve İngiltere, Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani'nin Duhok kentindeki evine yapılan saldırıyı kınadı.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı, bugün (29 Mart 2026 Pazar), yaptığı açıklamada, Neçirvan Barzani'nin evini hedef alan saldırının kabul edilemez ve Irak'taki güvenlik ve istikrarın ihlali olduğunu belirtti.

Açıklamada, Ürdün'ün Irak ve Kürdistan Bölgesi'ndeki güvenlik ve istikrara desteğini yineledi.

İngiltere'nin Erbil Başkonsolosluğu da saldırıyı kınadı.

Konsolosluğun X sosyal medya hesabından bugün yapılan açıklamada, Kürdistan Bölgesi Başkanı'nın evine ve bölgenin diğer bazı bölgelerine yapılan haksız saldırıları kınadı.

Açıklamada, "Irak'ta, özellikle Kürdistan Bölgesi'nde istikrar ve kamu güvenliğinin sağlanması için acil bir sükunet çağrısında bulunuyoruz." denildi.

28 Mart 2026 Cumartesi günü, Kürdistan Bölgesi Başkanı'nın Duhok'taki evine insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlenmişti. Saldırı birçok ülke ve siyasi şahsiyet tarafından kınandı.