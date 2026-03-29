İsrail ordusu: İlk kez Suriye üzerinden Lübnan topraklarına girdik

İsrail ordusu, ilk kez Suriye tarafındaki Şeyh Dağı (Cebelü'ş-Şeyh) üzerinden Lübnan’ın güneyine yönelik bir sınır ötesi operasyon gerçekleştirdi.

İsrail ordusu resmi X hesabı üzerinden bugün yapılan açıklamada, 810. Dağcı Tugayı gözetimindeki "Alpinist" birimi kuvvetlerinin, silahlı örgütlerin Lübnan sınır bölgelerine yerleşme çabalarını boşa çıkarmak amacıyla özel bir operasyon düzenlediğini belirtti.

İsrail ordusu, operasyon kapsamında birliklerin zorlu dağlık arazi koşullarında hareket ettiğini ve Şeyh Dağı'nın Suriye tarafındaki karlı zirvelerini aşarak Lübnan’ın güneyindeki Har Dov bölgesine sınırı geçtiklerini kaydetti.

Açıklamada, operasyonun amacının bölgeyi taramak, istihbarat toplamak ve "düşman altyapısını" açığa çıkarmak olduğu; bunun da dağ komandolarının özel yetenekleri kullanılarak gerçekleştirildiği ifade edildi.

Raporun sonunda, 210. Tümen kuvvetlerinin İsrail vatandaşlarının, özellikle de kuzey bölgesi sakinlerinin güvenliğini korumak amacıyla bölgedeki yayılımını sürdüreceği vurgulandı.