Arap Birliği, Kürdistan Bölgesi'nin istikrarının korunmasına desteğini yineledi

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt’ın, Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani’yi telefonla arayıp Duhok’taki konutuna yönelik gerçekleştirilen İHA saldırısını kınadı.

Kürdistan Bölgesi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre bugün (29 Mart 2026 Pazar), Kürdistan Bölgesi Başkanı, Arap Birliği Genel Sekreteri Gayt’tan bir telefon aldı.

Görüşmede Ahmed Ebu Gayt, dün Neçirvan Barzani’nin Duhok’taki konutuna yönelik gerçekleştirilen İHA saldırısını sert bir dille kınadı.

Ebu Gayt ayrıca, Kürdistan Bölgesi ve Irak’ın güvenlik ve istikrarının korunması konusunda Arap Birliği’nin tam desteğini yineledi.

Neçirvan Barzani ise Ahmed Ebu Gayt’a bu araması ve Arap Birliği’nin Irak ile Kürdistan Bölgesi’ne yönelik süregelen destekleyici tutumu için teşekkürlerini iletti.

Telefon görüşmesinde ayrıca, bölgedeki son gelişmeler ve devam eden savaşın yansımaları da ele alınan diğer bir ana başlık oldu.