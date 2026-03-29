İran füzesi İsrail'in güneyindeki hassas kimya tesisini vurdu

İran’a ait bir füze, İsrail'in güneyindeki Beerşeba şehri yakınlarında bulunan bir sanayi bölgesine düşerek, içinde tehlikeli kimyasal maddelerin bulunduğu hassas bir fabrikada maddi hasara yol açtı.

İsrail medyasında yer alan bilgilere göre bugün (29 Mart 2026 Pazar günü), İran'ın ülkenin orta ve güney kesimlerine yönelik gerçekleştirdiği füze saldırıları sonucunda, Beerşeba yakınlarındaki Neot Hovav sanayi bölgesine bir füze isabet etti.

İlk raporlar, bombardımanın tehlikeli kimyasalların depolandığı bir tesiste ciddi maddi hasar meydana getirdiğini doğruladı.

İsrail Polisi ve Kızılkalkan (Magen David Adom) acil servis yetkilileri, patlama sonucunda bir kişinin hafif yaralandığını ve olay yerinde tedavi edildiğini açıkladı.

Patlamanın ardından bölgeye zehirli kimyasal sızıntısı yayıldığına dair ciddi endişeler yaşansa da teknik ekiplerin yaptığı detaylı incelemelerin ardından yetkililer, çevreye yönelik herhangi bir tehlikeli sızıntının kaydedilmediğini duyurdu.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu (KAN), hedef alınan fabrikanın oldukça hassas kimyasal maddelerin depolandığı kritik bir sanayi üssü olduğuna dikkat çekti.

İlgili birimler, kamu güvenliğini sağlamak amacıyla bölge sakinlerine füzenin düştüğü alandan uzak durmaları ve güvenlik prosedürlerine tam riayet etmeleri çağrısında bulundu.