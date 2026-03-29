İran lideri Mücteba Hamaney'den Irak’taki yüksek merciye teşekkür mesajı

İran İslam Cumhuriyeti dini lideri Mücteba Hamaney, İran’a yönelik saldırılara karşı sergilediği net tutum ve bu hassas süreçte ülkelerine verdikleri destekten dolayı Irak’taki yüksek dini merciye ve Irak halkına teşekkürlerini iletti.

İran resmi medyasında yer alan bilgilere göre bugün (29 Mart 2026 Pazar), Mücteba Hamaney, yayımladığı bir mesajla Irak Yüksek Dini Mercisi ve Irak halkına takdirlerini sundu.

Mesajda, Tahran yönetiminin, Irak halkının İran İslam Cumhuriyeti’ne yönelik saldırılar karşısında sergilediği kararlı duruşu takdirle karşıladığı belirtildi.

İran lideri Hamaney’in bu mesajının Bağdat Büyükelçisi aracılığıyla Irak İslam Yüksek Konseyi Başkanına iletildiği kaydedildi.

Bu adım, bölgedeki askeri tırmanış karşısında her iki ülkenin tutumlarındaki koordinasyon ve yakınlığın bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.