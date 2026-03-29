Suudi Arabistan'dan Kürdistan Bölgesi'nin huzur ve istikrarına destek

Suudi Arabistan, Başkan Mesud Barzani’nin Ofisi ile Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani’nin konutuna yönelik gerçekleştirilen saldırıları kınadı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı tarafından 29 Mart 2026 Pazar günü yapılan resmi açıklamada, Başkan Barzani’nin Ofisi’nin ve Kürdistan Bölgesi Başkanı’nın ikametgahının hedef alınması şiddetle kınandı.

Açıklamada, Suudi Arabistan’ın Kürdistan Bölgesi’ni hedef alan ve Irak’ın barış ile istikrarını bozmaya yönelik tüm saldırıların karşısında kararlılıkla durduğu belirtildi.

Bakanlık, Irak’ın güvenliğini tehdit eden her türlü yıkıcı eylemi reddettiklerini vurguladı.

Söz konusu açıklamalar; Peşmerge güçlerini ve sivil alanları hedef alan çok sayıda İHA ve füze saldırısının yanı sıra, Neçirvan Barzani’nin Duhok’taki konutuna yönelik gerçekleştirilen saldırının ardından, Kürdistan Bölgesi’nde güvensizliğin arttığı bir süreçte geldi.

Bölgesel aktörler ve uluslararası kuruluşlar bu saldırıları geniş çapta kınarken; Bağdat yönetimine, saldırıların durdurulması, Kürdistan Bölgesi’nin korunması ve Irak’ın egemenliğinin savunulması için acil önlemler alma çağrısında bulundu.

Suudi Arabistan, Kürdistan Bölgesi ile stratejik, ekonomik ve güvenlik alanındaki iş birlikleriyle öne çıkan, tarihsel olarak yakın ikili ilişkilere sahiptir.