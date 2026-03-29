BM'den Neçirvan Barzani'nin konutuna düzenlenen saldırıya soruşturma talebi

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani’nin konutuna yönelik düzenlenen insansız hava aracı (İHA) saldırısını şiddetle kınayarak, olaya ilişkin kapsamlı ve acil bir soruşturma yürütülmesi ve faillerin cezalandırılması çağrısında bulundu.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, 29 Mart 2026 Pazar günü yaptığı açıklamada, Antonio Guterres'in 28 Mart'ta Kürdistan Bölgesi Başkanı’nın Duhok ilindeki ikametgahını hedef alan İHA saldırısını en sert şekilde kınadığını belirtti.

Açıklamada, Genel Sekreter'in saldırıyla ilgili sorumlu tarafların yasal hesap verebilirliğinin sağlanması amacıyla en kısa sürede kapsamlı ve tarafsız bir soruşturma açılmasını talep ettiği ifade edildi.

BM, tüm siyasi ve etkili tarafları şiddetin her türlüsünü reddetmeye çağırırken; Irak'ın istikrar ve güvenliğini bozmaya yönelik her türlü girişimi boşa çıkarmak için herkesin birlikte çalışması gerektiğini vurguladı.