Suudi Arabistan: 5 balistik füze ile 1 seyir füzesi saldırısı engellendi

Suudi Arabistan, Şarkiye bölgesini hedef alan 5 balistik füze ile 1 seyir füzesi saldırısının engellendiğini duyurdu.

Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından ülkeye yönelik hava saldırılarına ilişkin açıklama yapıldı.

Şarkiye bölgesini hedef alan balistik ve seyir füzesi saldırılarının hava savunma sistemleri tarafından engellendiği belirtilen açıklamada, Şarkiye bölgesini hedef alan 5 balistik füze ile 1 seyir füzesi saldırısının engellendiği belirtildi.

28 Şubat 2026 Cumartesi sabahı ABD ve İsrail’in İran’a yönelik başlattığı ortak hava operasyonu, bölgedeki gerilimi en üst seviyeye taşımıştı.

İran, bu saldırılara misilleme olarak İsrail’e füze fırlatmış ve bölge ülkelerindeki ABD askeri üslerini hedef almıştı.