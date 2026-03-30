Rojava Kürtleri: Saldırıların amacı, Kürdistan Bölgesi'ndaki istikrarı baltalamaktır

3 saat önce

Rojavalı Kürtler, Kürdistan Bölgesi'ne yönelik saldırıları şiddetle kınayrak, saldırıların amacının bölge istikrarını baltalamak olduğunu belirtiyor.

Suriye Kürdistan Demokrat Partisi siyasi büro üyesi Neşat Zaza, Kurdistan24'e yaptığı açıklamada, "Kürdistan Bölgesi'ne yönelik saldırıların İran destekli milis gruplar tarafından düzenlendiğini ve bu grupların amaçlarının, iç krizlerini yaymak ve Kürdistan Bölgesi'ndeki istikrarı baltalamak olduğunu" söyledi.

Zaza, Kürdistan Bölgesi'ni birlikte yaşama ve istikrarın güzel bir örneği olarak nitelendirerek, bu grupların bölgenin barış içinde kalmasını istemediğini ve bu deneyimi yok etmek istediğini belirtti.

Rojavalı Kürtler, saldırıları şiddetle kınadıklarını ve Güney Kürdistan'a desteklerini yinelediklerini ifade etti.

Vatandaş Teysir Abdulaziz, "Bu saldırıları kınıyor ve reddediyoruz. Tüm kalbimiz ve ruhumuzla Kürdistan Bölgesi'nin yanındayız." dedi.

Yasin Bozan ise düşmanların Güney Kürdistan'ı savaşa sürüklemek istediğini belirterek, "Ancak Kürdistan Bölgesi Hükümeti çok akıllıca davrandı ve çatışmanın bir parçası olmadığını söyledi." dedi.

Serbest Berfo da Rojava Kürtlerinin Kürdistan Bölgesi'nin güçlü bir destekçisi olduğunu ve tüm güçleriyle yanlarında olduklarını vurguladı.