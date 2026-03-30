Yediot Ahronoth: İsrail'in Lübnan’a yönelik saldırıları uzun sürebilir

İsrail gazetesi Yediot Ahronoth, üst düzey bir güvenlik kaynağına dayanarak, İsrail'in Lübnan'daki "askeri operasyonunun" uzun yıllar sürebileceğini bildirdi.

Yediot Ahronoth gazetesinin üst düzey bir güvenlik kaynağına dayandırdığı haberinde, İsrail'in Lübnan hükümetinin Hizbullah'ı silahsızlandıramayacağı sonucuna vardığı, bu nedenle İsrail ordusunun aylarca ve muhtemelen yıllarca bölgede kalacağı belirtildi.

Kaynak, "Ateşkes anlaşması imzalansa bile, ordu bölgeden kısa sürede ayrılmayacak." dedi.

Habere göre İsrail güçleri yoğun roket ve füze yağmuru altında çalışıyor. Askerlerin siren sesini duyduktan sonra saklanmak için sadece "0 ila 5 saniyeleri" var. Hizbullah güçlerinin geri çekildiği söylense de, İsrail güçlerine yönelik silahlı saldırıları devam ediyor.

Kara tatbikatlarının başlamasından bu yana beş İsrail askerinin öldüğü kaydedilirken, son 24 saatte, İsrail ordusunun Hizbullah ile yaşanan çatışmalarında bir İsrail askerinin öldürdüğü ve 12 askerin yaralandığı bildirildi.