Irak Savunma Bakanlığı: Bir askeri uçağımız füze saldırısıyla imha edildi

Irak Savunma Bakanlığı, Şehit Muhammed Alaa Hava Üssü'ne düzenlenen füze saldırısının ardından bir Irak askeri uçağının imha edildiğini duyurdu.

Bakanlık tarafından, bugün (30 Mart 2026 Pazartesi), yapılan açıklamada, gece saat 01:55'te Şehit Muhammed Alaa Hava Üssü'nün, Bağdat'ın dış mahallelerinden fırlatılan Grad roketleriyle hedef alındığı belirtildi.

Açıklamada bilgilere yer verildi:

"Bu saldırı, Irak Hava Kuvvetlerine ait bir Antonov-132 uçağının imha edilmesiyle sonuçlandı. Can kaybı yaşanmadı. İlgili makamlar, hasarı değerlendirmek ve füzenin kaynağını tespit etmek için gerekli önlemleri almaya başladı."

Savunma Bakanlığı, saldırıyı "korkakça" ve "suç teşkil eden eylemi" olarak nitelendirerek, Irak'ın güvenliğini ve egemenliğini tehdit etmeye cüret eden herkesi takip etmekten çekinmeyecektir." ifadelerini kullandı.

Açıklamanın sonunda, "Bu eylemler güçlerimizin hazırlığını etkilemeyecek ve yanıt, yasal çerçeve içinde ve ülkenin güvenliğini ve istikrarını koruyacak şekilde kararlı olacaktır. Irak, hedef alma ve sabotaj girişimlerine karşı dirençli kalacaktır." denildi.