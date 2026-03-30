Diyarbakır'da korkunç kaza: 13'ü öğrenci 15 yaralı

Diyarbakır'da okul servisi ile otomobilin çarpıştığı kazada 13'ü öğrenci 15 kişi yaralandı.

AA'nın haberine göre bugün (30 Mart 2026 Pazartesi) sabah saatlerinde, merkez Bağlar ilçesindeki Halid Bin Velid Bulvarı mevkisinde, sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen, öğrencileri taşıyan servis minibüsü ile otomobil çarpıştı.

Kazada, minibüsteki 13 öğrenci ile otomobildeki sürücünün de bulunduğu 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Diyarbakır'da servis minibüsü ile otomobilin çarpıştığı ve 15 kişinin yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.