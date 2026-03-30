Tahran, Beyrut'un kararını reddetti; İran Büyükelçisi Lübnan'da kalıyor

İran Dışişleri Bakanlığı, Lübnan Dışişleri Bakanlığının geçen hafta aldığı "ülkeyi terk etme" kararına rağmen, Beyrut Büyükelçisi Muhammed Rıza Şeybani'nin görevine devam edeceğini duyurdu.

Lübnan Dışişleri Bakanlığı, geçtiğimiz hafta İran'ın Beyrut Büyükelçisi Şeybani'nin güven oyunu geri çekmiş ve kendisini "istenmeyen kişi" ilan etmişti. Beyrut yönetimi, Şeybani’ye ülkeyi terk etmesi için 29 Mart Pazar gününe kadar süre tanımıştı.

Fransız Haber Ajansı'na (AFP) konuşan İranlı diplomatik bir kaynak, büyükelçinin tanınan sürenin dolmasına rağmen Beyrut'ta kalmaya devam edeceğini belirtti.

Kaynak, bu kararın Hizbullah ve Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri'nin talebi doğrultusunda alındığını ifade etti.

Hizbullah, daha önce Lübnan makamlarına çağrıda bulunarak Şeybani hakkındaki güven oyunu geri çekme kararından derhal vazgeçilmesini istemişti.

Bu gerilim, geçtiğimiz hafta Lübnan Dışişleri ve Göçmenler Bakanlığının İran Maslahatgüzarı Tevfik Samedi Hoşho'yu çağırmasıyla tırmanmıştı. Bakanlık Genel Sekreteri Abdüssettar İsa, Lübnan devletinin Muhammed Rıza Şeybani’ye verilen güven onayını geri çekme kararını resmen İran tarafına tebliğ etmişti.