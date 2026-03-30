WSJ: İranlı hackerlar İsrail'in güvenlik kameralarını ele geçirdi

İsrail Ulusal Siber Direktörlüğü, savaşın başlangıcından bu yana İranlı hackerların veya Tahran güdümlü grupların en az 50 İsrail güvenlik kamerası sistemine sızmayı başardığını ve 60 farklı şirketin verilerini tamamen sildiğini açıkladı.

Wall Street Journal (WSJ) gazetesinde yer alan rapora göre İran, füze savaşının yanı sıra İsrail'e karşı güçlü bir "elektronik savaş" cephesi açmış durumda.

Güvenlik uzmanları, İran'ın güvenlik kameralarını hackleyerek İsrail ordusunun hareketlerini uzaktan takip etmeyi ve İsrail şehirlerine fırlatılan füzelerin isabet oranlarını değerlendirmeyi hedeflediğine inanıyor.

Raporda, siber saldırıların hedefi olan şirketlerin çoğunun küçük ve orta ölçekli işletmeler olduğu ancak saldırıların şiddeti nedeniyle bu şirketlere ait verilerin büyük bir kısmının geri döndürülemez şekilde yok edildiği kaydedildi.

Wall Street Journal, İran’ın siber faaliyetlerinin yalnızca İsrail ile sınırlı kalmadığı konusunda uyarıda bulundu. Son günlerde Tahran’ın ABD ve Körfez ülkelerine yönelik siber saldırılarında da gözle görülür bir artış yaşandığı bildirildi.

Bu gelişmeler, iki cephe arasındaki siber savaşın tehlikeli bir aşamaya geldiğini ve her iki tarafın da birbirinin dijital altyapısını felç etmeye çalıştığını gösteriyor.