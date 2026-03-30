Başbakan Barzani ve ABD Enerji Bakanı'ndan görüşme: Enerji altyapısının korunmasına vurgu

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, ABD Enerji Bakanı Chris Wright ile yaptığı telefon görüşmesinde, enerji ve ekonomi altyapısının korunması için koordinasyonun sürdürülmesi, ticari ambargoların kaldırılması ve terör saldırılarının durdurulması gerekliliğini vurguladı.

Başbakan Mesrur Barzani, 30 Mart 2026 Pazartesi günü, ABD Enerji Bakanı Wright ile Kürdistan Bölgesi ve Irak'taki son gelişmeler ile özellikle enerji sektöründeki durumun ele alındığı bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Kürdistan Bölgesi Hükümetinin, Irak üzerindeki ekonomik baskıları ve küresel enerji piyasasındaki zorlukları hafifletmek amacıyla Kürdistan Bölgesi boru hattı üzerinden Türkiye’nin Ceyhan Limanı'na petrol ihracatına izin verme kararı, görüşmede olumlu bir adım olarak değerlendirildi.

Kürdistan Bölgesi'ndeki enerji ve ekonomi altyapısının korunması, ticari ambargoların sonlandırılması ve petrol şirketlerine yönelik terör saldırılarının durdurulması için desteğin ve koordinasyonun devam etmesi gerektiğini belirten Başbakan Barzani, bu adımların, üretimin artırılması, ihracatın sürekliliği ve genel olarak Kürdistan Bölgesi, Irak ve tüm bölgenin istikrarı için hayati önem taşıdığını vurguladı.