İsrail ordusu duyurdu: Güney Lübnan'da 4 askerimiz öldü

Lübnan'ın güneyinde 4 İsrailli askerin öldürülmesiyle, Hizbullah ile yeniden başlayan çatışmalardan bu yana ölen İsrail askeri sayısı 10'a yükseldi.

İsrail ordusu tarafından 31 Mart 2026 Salı günü yayımlanan bildiride, Lübnan'ın güneyinde 4 İsrailli askerin öldürüldüğü belirtildi.

Çatışma sırasında hayatını kaybeden askerlerden aynı tabura mensup üçünün ismi açıklanırken; dördüncü askerin öldüğü ancak isminin henüz paylaşılmadığı kaydedildi.

Ayrıca açıklamada, aynı olayda bir askerin ağır yaralandığı, bir yedek askerin ise hafif şekilde yaralandığı bilgisine yer verildi.

Söz konusu askerlerin öldürülmesiyle, 2 Mart'ta Hizbullah ile yeniden başlayan çatışmalardan bu yana ölen toplam İsrail askeri sayısı 10'a yükseldi.