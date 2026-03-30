AP: Körfez ülkeleri, İran’da radikal değişim için askeri operasyonların sürmesini istiyor

Associated Press (AP) ajansı tarafından yayınlanan bir rapor, çoğu Körfez ülkesinin İran’ın politikalarında köklü bir değişiklik yaratmak amacıyla askeri operasyonların devam etmesini desteklediğini ortaya koydu. Hatta bu devletlerden bazıları bir kara harekatı çağrısında bulunarak, mevcut dönemi İran iktidarına son vermek için "tarihi bir fırsat" olarak nitelendiriyor.

Rapora göre Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) liderliğindeki ABD müttefikleri, Donald Trump’a savaşı sürdürmesi için baskı yaparak "Tahran’ın henüz olması gerektiği kadar zayıflamadığını" ifade ettiler. Bu baskı, ABD’nin bir ay süren yoğun hava bombardımanı harekatının ardından geldi. ABD’li, İsrailli ve Körfezli yetkililer, "bazı bölgesel müttefiklerin, İran’daki din adamlarının otoritesini tamamen sona erdirmek için şu anın en uygun zaman olduğuna inandığını" belirtiyor.

Rapor, Körfez ülkeleri arasındaki tutum farklılıklarına da dikkat çekiyor. Suudi Arabistan, BAE, Kuveyt ve Bahreyn, özel görüşmelerde İran liderliğinde veya davranışlarında büyük bir değişim gerçekleşene kadar savaşın durmasını istemediklerini dile getirdi. BAE, bu konuda en sert tutumu sergileyen taraf olarak bir "kara işgali" talep ediyor, Kuveyt ve Bahreyn de bu talebi destekliyor. Umman ve Katar ise tarihsel arabuluculuk rollerinden dolayı daha çok diplomatik çözüme eğilim gösteriyor.

Suudi Arabistan, hızlı bir şekilde yapılacak herhangi bir anlaşmanın bölge güvenliğinin yararına olmayacağı görüşünde. Riyad’a göre herhangi bir çözüm, “İran’ın nükleer programına son verilmesi, balistik füze kapasitesinin çökertilmesi, Tahran’ın silahlı gruplara yardımlarının kesilmesi, Hürmüz Boğazı'nın güvenliğinin sağlanması ve gelecekte kapatılmasının engellenmesi” maddelerini içermeli.

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Suudi Arabistan, Katar, BAE, Kuveyt ve Bahreyn’in hepsinin çok sert bir şekilde mücadele ettiğini" doğruladı.

BAE Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Noura Al Kaabi de, "Sivil yerleşim alanlarına balistik füzeler fırlatan ve küresel ticareti bir silah gibi kullanan bir rejimin bölgede artık kabul edilmesi mümkün değildir." diye konuştu.

Beyaz Saray, Körfez ülkelerinden gelen bu baskılar hakkında detaylı yorum yapmaktan kaçınırken, sadece ABD ve müttefiklerinin "İran’ın nükleer silah sahibi olmasına izin verilemeyeceği" konusunda hemfikir olduklarını vurguladı.

Tüm bu desteklere rağmen, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, ABD’li yetkililere İran’ın askeri kapasitesinin zayıflatılmasının bölgenin uzun vadeli çıkarına olduğunu belirtti. Ancak Bin Selman aynı zamanda, savaşın uzamasının Suudi Arabistan’ın petrol tesislerini hedef haline getirmesinden endişe duyduğunu da ifade etti.