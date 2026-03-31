Netanyahu: Savaşın sona ermesi için bir zaman sınırı koymuyorum

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülkesinin İran'ın füze üretim tesislerini ve santrifüjlerini imha etmeyi başardığını belirtirken, Tahran'a yönelik savaşın sona ermesi için herhangi bir takvim belirlemediklerini bildirdi.

Binyamin Netanyahu, yaptığı konuşmada, "İran, kadim bir şehir olan Kudüs'e füze fırlattı. Bu ülke cami, kilise ve sinagog ayrımı yapmadan saldırıyor. İran bölgedeki en maceracı ülke ve terörün sadık bir destekçisidir. Binlerce Amerikalı İran eliyle öldürüldü ve onlar her zaman 'Amerika'ya ölüm, İsrail'e ölüm' sloganlarını yükselttiler." dedi.

İran rejiminin 47 yıldır ABD’ye saldırdığını iddia eden İsrail Başbakanı, “Rusya, Çin veya Kuzey Kore dahil hiçbir Amerikan düşmanının bu şekilde 'Amerika'ya ölüm' dediğini görmedim, onların böyle sloganları yok. İran, nükleer silahlara ve Amerika'ya saldırmak için kıtalararası füzelere sahip olmak istiyordu, bu yüzden Başkan Trump saldırı kararı aldı." diye konuştu.

İran füzelerinin yarattığı tehlike konusunda uyarıda bulunan İsrail Başbakanı, "Diego Garcia Adası İran'dan 4 bin kilometre uzaklıkta ve İran füzeleri oraya ulaştı. Rejimin şu an Avrupa'ya ulaşabilecek füzeleri var, bu yüzden herkesin bu tehdide karşı uyanık olması gerekiyor." sözlerini sarf etti.

İran'ın aldığı hasarlar ve Washington ile olan koordinasyon hakkında ise Netanyahu, şu ifadeleri kullandı:

"Füze üretim tesislerini ve santrifüjleri imha ettik, ancak Başkan Trump'ın şu anki odak noktası zenginleştirilmiş uranyuma el koyup onu ülke dışına çıkarmaktır. İran, nükleer silahı olmadan bile bölge ülkelerine ve Kıbrıs'a saldırdı, bu rejimin nükleer silaha sahip olması durumunda neler olacağını bir düşünün."

Son olarak Netanyahu, "İran rejiminin içeriden çökeceğine inanıyorum ancak biz askeri kapasitelerini zayıflatmak için çalışmaya devam edeceğiz. İran'a karşı savaşın bitişi için bir zaman sınırı koymuyorum. Başkan Trump'ın erken vazgeçmemesini ve İran'daki görevimizi tamamlarken bize yardımcı olmasını istiyoruz." şeklinde konuştu.