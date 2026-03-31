Haşdi Şabi karargahları Kerkük halkının hayatını tehlikeye atıyor

Haşdi Şabi karargahlarının Kerkük şehir merkezindeki varlığı, vatandaşlar arasında korku ve endişeye yol açtı. Halk, saldırılardan korunmak ve can güvenliklerini sağlamak amacıyla bu karargahların şehir dışına taşınmasını talep ediyor.

Haşdi Şabi güçlerinin Kerkük şehir merkezinde birçok siyasi ve askeri üssü bulunuyor. Bu üslerin bir kısmı tahliye edilmiş olsa da, faal olanlar sürekli savaş uçaklarının hedefi haline geliyor.

Boşaltılanların yanı sıra, Kerkük'te hala dokuz Haşdi Şabi üssü bulunuyor. Bu durum sivil halkta, özellikle de bu karargahlara yakın bölgelerde yaşayan ailelerde büyük bir tedirginlik yaratıyor.

Kerküklüler, çarşı ve mahallelerde bu üslerin hedef alınmasından endişe duyuyor. Bazı vatandaşlar Kurdistan24’e yaptıkları açıklamada, bu karargahların şehir içindeki varlığının sivillere zarar verdiğini, okul ve evler için ciddi bir tehdit oluşturduğunu belirtti.

Vatandaşlar, can güvenliklerinin korunması için bu üslerin acilen şehir dışına çıkarılması gerektiğini, mevcut durumda hayatlarının risk altında olduğunu ifade etti.

Edinilen bilgilere göre Kerkük içerisinde dört farklı Haşdi Şabi grubu faaliyet gösteriyor. Bu gruplardan bazıları askeri üsleri füzelerle hedef alıyor. Nitekim son olayda Kerkük’teki K-1 askeri üssüne saldırı için hazırlanmış birkaç füze rampası ele geçirildi.

Geçtiğimiz yıllarda, özellikle 16 Ekim 2017 olaylarından sonra, çok sayıda Haşdi Şabi gücü Kerkük şehir merkezine yerleşmiş ve mahalle aralarında birçok askeri ve siyasi karargâh açmıştı.