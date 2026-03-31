Başkan Barzani’den Irak ve Kürdistan’ın iki Komünist Partisine kutlama mesajı

Başkan Mesud Barzani, Irak ve Kürdistan Komünist Partilerinin kuruluş yıl dönümleri dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Barzani’nin tebrik mesajında şu ifadelere yer verildi:

"Irak Komünist Partisi ve Kürdistan Komünist Partisi’nin kuruluş yıl dönümü olan 31 Mart vesilesiyle sizleri ve tüm üye ve destekçilerinizi en içten dileklerimle tebrik eder, başarılar dilerim.

Irak ve Kürt halklarının özgürlük mücadelesinde ve diktatörlüğe karşı koyma çabalarında Irak Komünist Partisi ve Kürdistan Komünist Partisi'nin rolünü ve fedakarlıklarını takdir ediyoruz.

Bu vesileyle, engellerin ve zorlukların üstesinden gelmek ve Irak ile Kürdistan Bölgesi'ni sorunlardan ve gerilimlerden uzak tutmak için siyasi partilerin koordinasyonunun ve iş birliğinin önemini vurguluyoruz."