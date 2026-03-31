KDP heyeti Bağdat’ta: Üç konu görüşülüyor
Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) heyeti, Irak siyasi partileriyle üç konuyu görüşmek üzere Bağdat'a gitti.
KDP'nin üst düzey bir heyeti, bugün (31 Mart 2026 Salı) öğleden sonra Bağdat'a ulaştı.
Kurdistan24'ün edindiği bilgiye göre KDP Politbürosu Yürütme Kurulu Sorumlusu Fazıl Mirani başkanlığındaki heyette Kürdistan Bölgesi Başkanlık Divanı Başkanı Fewzi Hariri, KDP Siyasi Bürosu üyesi Newzad Hadi ile Merkez Komite üyesi Umid Sabah yer almaktadır.
KDP heyetinin Irak siyasi partileriyle şu konuları görüşmesi planlanıyor:
1. Kürdistan Bölgesi'ne yönelik füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırıları
2. Yeni Irak Hükümetinin kurulması
3. Yeni Irak Cumhurbaşkanının seçimi