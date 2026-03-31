Pezeşkiyan: Gerekli güvenceler sağlanırsa savaşı sonlandıracağız

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, saldırıların tekrarlanmaması için gerekli güvenceler sağlanırsa savaşı sonlandırmak için gerekli iradeye sahip olduklarını belirtti.

Mesud Pezeşkiyan, bugün (31 Mart 2026 Salı), Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları, bölgedeki son gelişmeler ve savaşın muhtemel sonuçları ele alındı.

Pezeşkiyan, AB ve bazı Avrupa ülkelerinin ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarına karşı "olumsuz ve taraflı" bir tutum sergilediğini belirterek, "ABD ve siyonist rejimin İran’a yönelik askeri saldırısı yalnızca İran halkına karşı benzeri görülmemiş bir suç değil, aynı zamanda hukukun üstünlüğünün açık ihlali ve Avrupa Birliği’nin koruma iddiasında bulunduğu tüm ilke ve kurallara yönelik bir saldırıdır." ifadelerini kullandı.

Hürmüz Boğazı’ndaki mevcut durumun ABD ve İsrail’in saldırılarının sonucu olduğunu belirterek, "Bu savaşta herhangi bir bahaneyle yapılacak her türlü dış müdahale tehlikeli sonuçlar doğuracaktır. Durumun normale dönmesi, ABD ve İsrail’in saldırılarını durdurmasına bağlı. Saldırıların tekrarlanmaması için gerekli güvenceler sağlanırsa savaşı sonlandırmak için gerekli iradeye sahibiz." dedi.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Washington'ın politikalarını eleştirerek, ABD'nin görüşmeler sırasında İran'a iki kez saldırdığını ve bunun da diplomasiye inanmadıklarını gösterdiğini söyledi.