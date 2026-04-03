İsrail ordusu çok sayıda hizbullah savaşçısının itiraflarını yayınladı

2026-04-03 14:02

İsrail ordusu, Lübnan Hizbullahı'na bağlı "Rıdvan" biriminden esir alınan bazı silahlı unsurların itiraflarını yayınladı. Silahlı kişiler, güçlerinin moralinin çöktüğünü, "zorla" savaş cephelerine gönderildiklerini ve Hizbullah'ın sadece İran'ın çıkarlarını korumak için savaştığını iddia ediyor.

İsrail Ordusu Sözcüsü Avichay Adraee, 3 Nisan 2026 tarihinde, Güney Lübnan'daki kara operasyonları sırasında, İsrail güçlerine tanksavar füzeleri fırlatmayı planlayan bir grup Rıdvan birimi üyesini yakaladıklarını ve bu kişilerin sorgulanmak üzere İstihbarat Birimi 504'e sevk edildiklerini açıkladı.

İsrail ordusu tarafından paylaşılan sorgu sonuçlarına göre yakalanan şahıslar "Güney Lübnan'daki Hizbullah militanlarının moralinin en alt seviyede olduğunu" itiraf etti. Yakalananlardan biri, "Hizbullah bu savaşa sadece İran rejimini desteklemek ve Ali Hamaney'in intikamını almak için girdi." dedi.

İtirafların bir başka bölümünde, militanların çoğunun istemeyerek ve kendi iradeleri dışında cepheye götürüldüğü ifade ediliyor.

Bir militan, "Kimsede savaşacak enerji kalmadı. Bir buçuk yıl süren savaşın ardından durum çok daha kötüleşti. Kimse Hizbullah'a 'savaşa gelmiyorum' diyemiyor, çünkü bizi zorla götürüyorlar." şeklinde konuştu.

Bu itiraflar, İsrail'in Lübnan'daki Hizbullah mevzilerine yönelik kara ve hava saldırılarını yoğunlaştırdığı ve örgüt saflarında dağılma yaşandığına dair haberlerin arttığı bir dönemde yayınlanıyor.

Hizbullah savaşçıları, kara çatışmalarında küçük grup taktiklerine ve stratejik pusulara güveniyor. Askeri güç farkına rağmen, kısa mesafeli savaş yönetiminde ciddi bir deneyime sahipler.

Bu itirafların İsrail ordusu tarafından yayınlanması, her iki tarafın silahlı çatışmanın yanı sıra güçlü bir psikolojik savaş yürüttüğü bir sürece denk geliyor.

İsrail, "Hizbullah militanlarının moralinin çöktüğünü" vurgularken; buna karşılık Hizbullah, sürekli pusu ve füze saldırılarına dair videolar yayınlayarak sahadaki güçlerinin "durumu tamamen kontrol altında tuttuğunu" ve İsrail kara güçlerine ağır kayıplar verdirdiklerini savunuyor.