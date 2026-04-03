Erbil’de bir mahalleye iki İHA düştü

2026-04-03 14:50

Erbil’in Karêzan Mahallesi sabah saatlerinde büyük bir gürültüyle sarsıldı. Dakikalar arayla yerleşim yerine düşen iki insansız hava aracı (İHA), yaşlı bir kadının yaşadığı evi enkaza çevirdi.

Karêzan Mahallesi’ne 3 Nisan 2026 Cuma günü sabah erken saatlerde birkaç dakika arayla iki İHA düştü. İHA’lardan biri yaşlı bir kadının evin düşütü. Şans eseri o gece oğlunun yanında olan yaşlı kadın mutlak bir ölümden kurtulurken, mahalle sakinleri güne büyük bir korkuyla uyandı.

Edindiğimiz bilgilere göre saldırılarda herhangi bir can kaybı yaşanmadı, ancak hedef alınan evde ve çevresindeki binalarda büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Evine İHA isabet eden yaşlı kadın K24’e verdiği demeçte, "Dün gece oğlumun evine gitmiştik, evde değildim. Sabah erken saatlerde komşulardan biri arayarak evime İHA düştüğünü haber verdi. Çok şükür can kaybı yok." dedi.

Yaşlı kadın ayrıca, "Evimde çok büyük hasar var ama önemli olan bizim sağ olmamız." diye konuştu.