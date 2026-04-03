Abu Dabi'ye yönelik saldırılarda 12 kişi yaralandı

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'ye yönelik düzenlenen hava saldırısı engellendi. Saldırıya yapılan müdahale sırasında düşen şarapnel parçaları nedeniyle 12 kişinin yaralandığı bildirildi.

Abu Dabi Hükümet Medya Ofisinden yapılan açıklamada, kenti hedef alan saldırıya karşı hava savunma sistemlerinin anında devreye girdiği belirtildi.

Saldırının başarılı bir şekilde bertaraf edildiği ancak Acban bölgesine düşen şarapnel parçalarının yaralanmalara yol açtığı ifade edildi.

Olayda yaralananların tamamının yabancı uyruklu işçiler olduğu kaydedilen açıklamada şu detaylara yer verildi:

"İlgili birimlerimiz, olayda 6 Nepal ve 5 Hindistan vatandaşının hafif ve orta derecede yaralandığını teyit etmiştir. Ayrıca durumu ağır olan bir Nepal vatandaşı da tedavi altına alınmıştır."

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında nükleer müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere misillemelerle karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, eski İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.