Van'da 5,2 büyüklüğünde deprem

2026-04-04 09:14

Van'ın Tuşba ilçesinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde söz konusu depreme ilişkin detaylar paylaşıldı.

AFAD'ın paylaştığı bilgilere göre gece saat 08.52'de merkez üssü Van ilçesi olan 5,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Deprem, yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

AFAD'ın açıklamasında, şu ifadeler yer aldı:

"Van ilimizin Tuşba ilçesinde saat 08.52’de meydana gelen ve Van, Ağrı, Bitlis, Iğdır, Hakkari illerimizde de hissedilen 5.2 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır.Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."