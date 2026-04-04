Başbakan Barzani’den Feyli Kürtlere yönelik soykırımın yıl dönümünde mesaj

2026-04-04 09:49

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, 46 yıl önce Feyli Kürtlere karşı yapılan soykırımın yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, katliam kurbanlarını andı.

Feyli Kürtlere yönelik soykırımın, önceki Irak rejimleri, özellikle de Baas rejimi tarafından yüz binlerce Feyli'nin şehit edilmesine, sürgüne gönderilmesine, kaybolmasına ve mallarına el konulmasına yol açtığını anımsatan Mesrur Barzani, federal hükümetin yasal ve anayasal görev ve sorumluluklarını üstlenmesi ve Feyli Kürt şehitlerinin ve kurbanlarının, kimyasal saldırı şehitlerinin ve Enfal mağduru ailelerine tazminat ödemesi gerektiğini vurguladı.

Başbakan Barzani, "Bu vesileyle, Feyli Kürt şehitlerini ve tüm Kürdistan şehitleri saygı ve minnetle anıyoruz." dedi.