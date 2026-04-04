Abbas Arakçi: Müzakereler için Pakistan'a gitmeyi reddetmedik

2026-04-04 14:57

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Tahran'ın İslamabad'a gitmeyi hiçbir zaman reddetmediğini belirterek, ülkesinin şartının, kendilerine dayatılan bu savaşın tamamen sona ermesi olduğunu söyledi.

Bakan Arakçi, 4 Nisan 2026 Cumartesi günü, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, “Çabalarından dolayı Pakistan'a çok müteşekkiriz. Müzakereler için İslamabad'a gitmeyi reddetmedik ancak üzerimize dayatılan bu yasa dışı savaşı sona erdirme şartları konusunda endişeliyiz." dedi.

Abbas Arakçi ayrıca, Amerikan medyasının İran'ın müzakereler konusundaki tutumunu çarpıttığını belirtti.

ABD ve İsrail'in şimdiye kadar Buşehr Nükleer Santraline dört kez saldırdığını ifade eden Arakçi, bu santralden kaynaklanacak olası bir radyasyon yayılımının sadece Tahran'ı değil, tüm Körfez ülkelerini etkileyeceğini söyledi.

İranlı Bakan Arakçi ayrıca, ülkesinin petrokimya sektörüne yönelik saldırıların asıl hedefleri göz önüne serdiğini dile getirdi.

Diğer yandan ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz salı günü halkına hitaben yaptığı ve yaklaşık 20 dakika süren konuşmasında, İran'a karşı yürütülen savaşın İran'da askeri ve ekonomik yıkıma yol açtığını, nükleer programını işlevsiz hale getirdiğini ve hedeflerine ulaşana kadar bu sürece devam edeceklerini açıklamıştı.