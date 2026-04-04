ABD'li yetkiliden kayıp pilotun akıbetine ilişkin açıklama

2026-04-04 15:26

ABD Dışişleri Bakanlığından bir kaynak, kayıp pilotlarının İran topraklarında esir alındığı iddialarını reddederek, pilotun bulunması için arama operasyonlarının devam ettiğini vurguladı.

ABD Dışişleri Bakanlığından ismini açıklamayan bir kaynak, 4 Nisan 2026 Cumartesi günü, Kurdistan24'e yaptığı açıklamada, dün (3 Nisan Cuma) İran hava sahasında bir ABD F-15 savaş uçağının vurulduğunu ve uçakta iki mürettebatın bulunduğunu belirtti.

Söz konusu kaynağa göre olaydan sonra her iki pilot da koltuk fırlatarak uçaktan atlamak zorunda kaldı. Pilotlardan birinin ABD arama-kurtarma ekipleri tarafından bulunarak kurtarıldığı, ancak ikinci pilotun akıbetinin şu ana kadar belirsizliğini koruduğu açıklandı.

ABD'li yetkili ayrıca, kayıp pilotun bulunması için ABD ve İsrail'in ortak operasyonunun sürdüğünü kaydederek, pilotun İran tarafından esir alındığına dair ellerine ulaşan herhangi bir bilgi olmadığını yineledi.

Uçağın düşme haberinin yayılmasından birkaç saat sonra ABD Başkanı Donald Trump, bir gazetecinin "kayıp pilotun İran güçleri tarafından esir alınması durumunda ABD'nin nasıl bir tepki vereceği" sorusu üzerine, "Ayrıntılara girmeyeceğim, çünkü umarım böyle bir şey yaşanmaz." demekle yetindi.

Öte yandan İran, vatandaşlarına bir çağrıda bulunarak, söz konusu pilot hakkında bilgi sahibi olanların güvenlik güçlerine haber vermesini istedi ve bunun karşılığında büyük bir ödül verileceğini duyurdu.

ABD savaş uçaklarının bölgede düşürülmesi ve pilotlarının düşman eline geçme geçmişi uzun yıllar öncesine dayanıyor. En son 2003 yılında Irak'ta bir ABD'li pilot düşman topraklarına düşmüş, 23 gün boyunca esir tutulduktan sonra düzenlenen bir operasyonla kurtarılmıştı.

Amerikan haber kanalı CNN'in verilerine göre geçtiğimiz ağustos ayının sonunda İran savaşının başlamasından bu yana yedi ABD savaş uçağı imha edildi.