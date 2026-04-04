İran: Irak, Hürmüz Boğazı'ndaki kısıtlamalardan muaf

2026-04-04 20:50

Hatemu’l-Enbiya Karargahı Sözcüsü İbrahim Zülfikari, Irak'ın egemenliğine saygı duyduklarını, Tahran'a yönelik sarsılmaz desteği nedeniyle Irak'ın Hürmüz Boğazı'ndaki ticari trafiğine herhangi bir engel çıkarılmayacağını açıkladı.

İbrahim Zülfikari, 4 Nisan 2026 Cumartesi günü yaptığı açıklamada, Irak'ın İran'ın stratejik Hürmüz Boğazı'nda uyguladığı sert kısıtlama ve önlemlerden muaf tutulduğunu duyururken, kısıtlamaların yalnızca "düşman" olarak sınıflandırılan ülkeleri kapsadığının altını çizdi.

İran'ın Irak'ın ulusal egemenliğine büyük saygı duyduğunu ve Irak halkının ABD hegemonyasına karşı dirençli ve güçlü bir millet olduğunu kaydeden İbrahim Zülfikari, Irak'ın İran'a yönelik destekleyici tutumunun "karşılıksız kalmadığını", aksine bu durumun mücadeleyi sürdürme iradesini güçlendirdiğini belirtti.

Zülfikari ayrıca, Irak'ın sergilediği duruş ve destek sayesinde, topraklarındaki ABD güçlerinin varlığına son vermek için tarihi bir fırsatı değerlendirebileceği vurgulandı.

ABD-İsrail ile İran arasındaki savaşın başlamasından bu yana, İran Devrim Muhafızları Hürmüz Boğazı'nı petrol tankerlerine kapatmış, bu durum küresel piyasalarda akaryakıt fiyatlarının hızla yükselmesine neden olmuştur.

Süreç, 28 Şubat 2026 Cumartesi sabahı ABD ve İsrail’in İran’a yönelik başlattığı ve bazı üst düzey liderlerin hayatını kaybettiği hava saldırılarıyla tırmanmıştı. İran ise bu saldırılara kısa sürede yanıt vererek İsrail'e füzeler fırlatmış ve bölge ülkelerindeki ABD askeri üslerini hedef almıştı.