Başkan Barzani’den Paskalya Bayramı mesajı

Başkan Mesud Barzani, Paskalya (Diriliş) Bayramının birlikte yaşam ve kardeşlik kültürünün daha da derinleşmesine vesile olması temennisinde bulundu.

Başkan Barzani, 4 Nisan 2026 Cumartesi günü, Hristiyan aleminin Paskalya Bayramını kutladığı bir mesaj yayımladı.

Paskalya Bayramı münasebetiyle Kürdistan, Irak ve tüm dünyadaki Hristiyanlara en içten tebriklerini sunan Başkan Barzani, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Bu kutsal günün, birlikte yaşam ve kardeşlik kültürünün daha da derinleşmesine vesile olmasını; Hristiyan kardeşlerimizin ve bölgedeki tüm diğer dini ve etnik bileşenlerin barış, huzur ve istikrar içinde yaşamasını temenni ediyorum.”