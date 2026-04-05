DMM’den "İran’a füze tedariki" iddialarına yalanlama: Tamamen asılsız

Türkiye, İran'a füze ve İHA tedarik edildiği yönündeki iddiaları resmi olarak yalanlarken, bir ABD uçağının Tahran tarafından Türk füzesiyle düşürüldüğüne dair söylentilerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Son günlerde bazı sosyal medya mecralarında yer alan; "Türkiye’nin İran’a gelişmiş uçaksavar ve İHA füzeleri tedarik ettiği, düşürülen ABD’ye ait F-15 savaş uçağının Türk yapımı omuzdan fırlatılan bir füze sistemiyle vurulduğu" iddiaları resmi makamlarca yalanlandı.

Türkiye Dezenformasyonla Mücadele Merkezinin (DMM), resmi hesabından yapılan açıklamada, söz konusu iddiaların hiçbir temelinin bulunmadığı vurgulanırken, bu tür paylaşımların Türkiye’nin bölgedeki yapıcı ve barış odaklı diplomatik rolünü hedef aldığı belirtildi.

Açıklamada, bu asılsız iddiaların "kasıtlı bir psikolojik harp saldırısı" ve "kara propaganda" girişimi olduğu ifade edildi.

Türkiye’nin bölgesel krizlerde her zaman huzur ve istikrardan yana bir duruş sergilediğine dikkat çekilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ülkemizin uluslararası kamuoyunda takdir gören diplomatik başarılarını hedef alan bu algı operasyonları, kamuoyunu yanıltma amacı taşımaktadır. Bölgedeki hassas dengeleri bozmaya yönelik bu tür kirli bilgi yayma faaliyetlerine itibar edilmemelidir."

Açıklamanın sonunda, kamuoyunun manipülasyonlara karşı dikkatli olması gerektiği hatırlatılarak, resmi kaynaklar dışındaki spekülatif haber ve paylaşımlara güvenilmemesi çağrısında bulunuldu.