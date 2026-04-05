BAE, Şam'daki büyükelçiliğine yönelik saldırıyı kınadı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suriye’nin başkenti Şam’daki diplomatik misyon binasına ve misyon şefinin konutuna düzenlenen saldırıyı kınarken, ulusal sembollerine yönelik gerçekleştirilen saygısızlığa karşı sert tepki gösterdi.

Konuyla ilgili olarak BAE Devlet Başkanı Diplomatik Danışmanı Enver Gargaş, büyükelçiliklere ve diplomatik temsilciliklere yönelik saldırıların sadece uluslararası hukukun açık bir ihlali olmadığını, aynı zamanda bu saldırıların yaşandığı ülkelerdeki güvenlik zafiyetinin ve istikrarsızlığın bir göstergesi olduğunu vurguladı.

"Küçük bir radikal grubun reddedilen bir ajanda çerçevesinde gerçekleştirdiği bu eylemler, BAE'nin barış ve huzur içinde yaşayan büyük bir Suriyeli topluluğa ev sahipliği yaptığı bir dönemde yaşanmaktadır." diyen Gargaş, bu saldırıların "tehlikeli mesajlar" taşıdığı uyarısında bulunarak, uluslararası hukuka tam bağlılık ve kararlı bir duruş sergilenmesi gerektiğini belirtti.

BAE Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, bu tür yıkıcı eylemlerin her türlüsünün reddedildiği bildirildi.

Bakanlık, diplomatik binalara ve çalışanlara tam dokunulmazlık sağlayan "Viyana Diplomatik İlişkiler Sözleşmesi" başta olmak üzere, uluslararası hukuk ve teamüller gereği diplomatik misyonların ve personelin korunması gerektiğini vurguladı.

Açıklamanın sonunda BAE, Suriye Arap Cumhuriyeti'ne büyükelçiliği ve çalışanlarını koruma sorumluluğunu yerine getirme çağrısında bulunarak, saldırının ayrıntılarının araştırılması, gelecekte tekrarlanmayacağına dair garanti verilmesi ve faillerin cezalandırılması için gerekli tüm yasal işlemlerin başlatılması talep edildi.