Başbakan Barzani Hristiyanların Paskalya Bayramını kutladı

22 saat önce

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, Hristiyan aleminin Paskalya Bayramını (Diriliş) kutlayarak, hükümetin Kürdistan’daki bileşenler arasında bir arada yaşama kültürünü güçlendirme konusundaki kararlılığını vurguladı.

Başbakan Mesrur Barzani, 5 Nisan 2026 Pazar günü, Paskalya (Diriliş) Bayramı vesilesiyle bir kutlama mesaj yayımladı.

Paskalya Bayramı münasebetiyle Kürdistan, Irak ve tüm dünyadaki Hristiyanlara en içten tebriklerini sunan Başbakan Barzani, bayramın “Kürdistan'da ve bölgede barışa, istikrara, savaş ile acıların son bulmasına vesile olması” temennisinde bulundu.

Mesrur Barzani, mesajının devamında şu ifadelere yer verdi:

"Bu vesileyle, Kürdistan Bölgesi'nin; Kürdistan'daki farklı unsurlar arasındaki bir arada yaşama kültürünü ve uyumu daha da güçlendirme konusundaki kararlılığını vurguluyoruz."