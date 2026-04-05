Lübnan Hizbullahı'ndan İsrail ordusuna füze ve İHA saldırısı

21 saat önce

Hizbullah tarafından yapılan açıklamada, 5 Nisan 2026 Pazar sabahı, Lübnan'ın güneyindeki İsrail ordusuna ait mevzi ve toplanma alanlarına yönelik bir dizi füze saldırısı düzenlediği belirtildi.

İsrail ordusunun dün geceki hava saldırılarında Güney Lübnan'daki Sıddıkin, Kefra, Ayn Baal, Batuliyah ve Vadi Hacir kasabalarının yanı sıra Sayda yakınlarındaki Kfar Hatta kasabasının da hedef alındığı belirtildi.

Hizbullah ayrıca, kendi operasyonlarında El-Beyyaza ve Marun el-Ras kasabalarındaki İsrail askerleri ve askeri araçlarını hedef aldığını bildirdi.

Açıklamada ayrıca; Sadr bölgesi ve Aynata kasabasındaki Ghadmata Tepesi'nde bulunan askeri grupların füzelerle, El-Malikiye kasabası yakınlarındaki bazı askeri üslerin ise topçu atışları, füzeler ve İHA’larla vurulduğu kaydedildi.