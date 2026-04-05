Başbakan Barzani’den 688 sayılı BM kararı mesajı: Tarihi bir dönüm noktasıydı

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) 1991 yılında aldığı 688 sayılı kararın Kürt halkının korunmasında uluslararası toplumun attığı en kritik adım olduğunu belirtti.

Mesrur Barzani, bugün (5 Nisan 2026), 1991 yılında BM Güvenlik Konseyi’nin onayladığı 688 sayılı kararın yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

688 sayılı kararın önemine dikkat çeken Başbakan Barzani, bu hamleyi uluslararası toplumun Kürdistan’ı koruma konusundaki duyarlılığı açısından "tarihi bir dönüm noktası" olarak nitelendirdi.

Mesajında, 1991 yılında Kürt halkına yönelik saldırıları durdurmak ve insani yardımın önünü açmak amacıyla çıkarılan kararın arkasındaki uluslararası iradeye teşekkür eden Başbakan Barzani, şu ifadeleri kullandı:

"BM Güvenlik Konseyi’nin 1991 yılının bu gününde 688 sayılı kararı kabul etmesi, uluslararası toplumun Kürdistan’ı korumak adına harekete geçmesinde tarihi bir kırılma noktasıdır. O dönemde bizlere el uzatan ABD, İngiltere ve Fransa başta olmak üzere tüm dostlarımızın iş birliği ve desteğine yönelik derin bir minnet duyuyoruz. Bu destekler tarihimizde unutulmaz bir yere sahiptir."