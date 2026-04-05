İran, İsrail'e ait bir İHA üretim fabrikasını imha etti

İsrail gazetesi Yedioth Ahronoth, geçtiğimiz perşembe günü Petah Tikva bölgesinde bir İran füzesiyle hedef alınan İHA fabrikasının tamamen yıkıldığını aktardı.

AeroSol şirketinin CEO'su Itzik Fasserlauf, fabrikaya verilen zararın büyüklüğü nedeniyle tesisin faaliyetlerine yeniden başlayamayacağını açıkladı.

Haberde yer alan detaylara göre misket başlığı taşıyan bir İran füzesi, Petah Tikva'daki "Aero Sol Aviation Solutions" tesisinin çevre çitlerine isabet etti.

Bu isabet, İsrail ordusu için çeşitli tipte İHA’lar ve bomba bileşenleri üreten ve tedarik eden tesisin tamamen harabeye dönmesine yol açtı.